Mercato - OM : Villas-Boas continue son mercato à... 0€ !

Publié le 31 août 2020 à 4h00 par A.M.

André Villas-Boas n'a jamais caché sa volonté d'attirer un nouveau latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi. Et il semble l'avoir trouvé avec Yuto Nagatomo.

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas . » André Villas-Boas l'a récemment annoncé, il souhaite voir débarquer un attaquant mais également un latéral gauche. Mais alors que la doublure de Dario Benedetto se fait attendre, celle de Jordan Amavi arrive.

Nagatomo en approche