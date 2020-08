Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe pour la doublure de Jordan Amavi !

Publié le 30 août 2020 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 30 août 2020 à 16h18

Depuis samedi soir, le nom de Yuto Nagatomo (33 ans) est lié à l’OM. Et d’après les diverses informations, l’international japonais devrait signer un contrat d’un an après son arrivée à Marseille programmée pour ce dimanche soir.

Depuis l’été dernier, en témoignent les pistes Diego Laxalt et Juan Miranda entre autres, l’OM recherche un latéral droit dans le but de faire souffler Jordan Amavi en devenant sa doublure. Cette saison encore, le Français a dû s’occuper de la position de latéral gauche sans avoir une doublure à disposition. Situation à laquelle André Villas-Boas souhaiterait remédier pendant ce mercato et il pourrait bien avoir satisfaction. L’Équipe révélait samedi soir que le profil de Yuto Nagatomo, international japonais de 33 ans passé par l’Inter notamment, intéresserait l’OM. Et Téléfoot La Chaîne a confirmé cette information ce dimanche. Le média a expliqué qu’il devrait rapidement s’engager à l’OM pour un an.

Une visite médicale lundi pour Nagatomo !

Rédacteur en chef de la section football de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi a confirmé la tendance sur son compte Twitter en ajoutant cependant au fait qu’il devrait s’engager pour une saison, arriver ce dimanche soir à Marseille. Lundi, Nagatomo passera sa visite médicale avant d’officiellement devenir un joueur de l’OM. Libre de tout contrat, Nagatomo ne coûtera pas d’indemnité de transfert, à l’instar de Pape Gueye.