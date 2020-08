Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup à 0€ se confirme pour Villas-Boas !

Publié le 30 août 2020 à 10h30 par La rédaction

Même si l’OM doit vendre, le club phocéen est actif dans le sens des arrivées. Marseille devrait réussir une nouvelle fois à renforcer son secteur défensif sans dépenser.

Ayant déjà enregistré les arrivées de Pape Gueye, libre, et Leonardo Balerdi, prêté par Dortmund, l’OM continue de rechercher des pistes peu coûteuses. André Villas-Boas souhaite renforcer sa défense en apportant de la concurrence à Jordan Amavi dans le couloir gauche. Pour ce faire, c’est Caio Henrique, le latéral de Grêmio, prêté par l’Atlético de Madrid, qui était ciblé par le club phocéen, mais ce dernier s’est fait doubler par l’AS Monaco.

Yuto Nagatomo en approche