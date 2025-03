Antoine Dupont avec Kylian Mbappé sur TF1, le coup historique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le match contre l’Écosse a réalisé un carton d’audience sur France 2 samedi soir, TF1 s'intéresse aux droits de diffusion du Tournoi des Six Nations, actuellement détenus par France Télévisions. Avec ces chiffres records, la Une se verrait bien retransmettre les matchs d'Antoine Dupont et du XV de France, comme elle le fait déjà avec Kylian Mbappé et les Bleus du football.

Il y avait du monde devant sa télévision samedi soir pour regarder le XV de France battre l’Ecosse et remporter le Tournoi des Six Nations. France 2 a réuni plus de 9,5 millions de téléspectateurs, soit 46,1% de part de marché, un record pour un match du Tournoi et le meilleur chiffre de l’équipe de France de rugby depuis la Coupe du monde 2023. Forcément, cela a de quoi attirer l’œil de TF1.

« Les droits de diffusion de la compétition intéressent TF1 »

Alors qu’elle diffuse déjà les matchs de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, la Une se verrait bien en faire de même avec la bande à Dupont sur le Tournoi des Six Nations. « Les droits de diffusion de la compétition intéressent TF1, qui détient déjà ceux de la Coupe du monde et de la tournée d'automne », confirme le journaliste Romain Baheux sur le site du Parisien.

France Télévisions menacé

« La première chaîne pourrait se positionner pour retransmettre les rencontres du Tournoi à partir de 2026, mais celles-ci sont toutes dans la liste des événements sportifs à diffuser en clair mise en place par le gouvernement, poursuit-il. Cela signifie que TF1 doit passer sur son antenne, ou sur l'une des chaînes de son groupe comme TMC, un Italie-Galles ou un Ecosse-Irlande. Et payer pour cela, par extension. » Une concurrence majeure pour France Télévisions, qui diffuse le Tournoi des Six Nations depuis 1992. « Il ne faudrait pas qu’on perde cette compétition qui fait partie des bijoux de famille avec le Tour de France et Roland-Garros », s’inquiétait il y a peu l’un de ses membres auprès du Midi Olympique.