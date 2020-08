Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut réaliser une «très belle opération» pour l’OM !

Publié le 21 août 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête de renforts en défense, l’OM penserait notamment à Caio Henrique, qui appartient aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Une piste totalement validée.

Cet été, la priorité de l’Olympique de Marseille se situe au poste de latéral gauche et d’attaquant. Souhaitant des joueurs capables de faire souffler et de concurrencer Jordan Amavi et Dario Benedetto, André Villas-Boas s’activerait sur des pistes en prêt ou des joueurs en fin de contrat en raison de la situation financière du club phocéen. Ainsi, si le nom d’Alex Centelles revenait avec insistance ces dernières semaines pour concurrencer Amavi dans le couloir gauche, il se pourrait que les dirigeants marseillais jettent leur dévolu sur Caio Henrique.

« Capable de s’imposer comme titulaire dans un club comme l’OM »