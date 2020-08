Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier lancé par Zubizarreta qui va échapper à Longoria...

Publié le 20 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Bien que l'Olympique de Marseille soit forcé de dégraisser, les Phocéens travaillent tout de même pour faire venir de nouveaux joueurs. Andoni Zubizarreta avait entamé un dossier que Pablo Longoria aurait aimé conclure.

Au mois de mai, l’Olympique de Marseille avait déjà quelques idées pour son mercato estival. Andoni Zubizarreta avait entamé le dossier de Kang-In Lee, le jeune milieu offensif du FC Valence. Entre temps l’OM a changé de directeur sportif et Zubizarreta a été remplacé par Pablo Longoria, ex-directeur sportif de Valence. Longoria connaît donc bien le sud-coréen et aurait aimé concrétiser ce dossier avec un prêt.

La piste Kang-In Lee à oublier ?