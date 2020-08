Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric entretient le mystère pour son avenir !

Publié le 20 août 2020 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, Luka Modric ne souhaite pas quitter le Real Madrid cet été, mais ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Luka Modric n’est toujours pas fixé sur son avenir. Alors que le Real Madrid lui aurait laissé carte blanche cette saison, le laissant décider s’il souhaitait rester ou partir, aucune prolongation de contrat n’a été offerte au Croate. Alors que les Merengue renforcent actuellement leur entrejeu, notamment avec les retours de prêts de Dani Ceballos et Martin Odegaard, Luka Modric n’est ainsi pas assuré d’avoir un temps de jeu conséquent la saison prochaine. Toutefois, le Ballon d’Or 2018 n’a aucune intention de partir cet été.

« Personne, pas même moi, peut dire ce qu’il se passera l’été prochain »