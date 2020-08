Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric aurait une grande idée en tête pour son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 19h00 par D.M.

Malgré le retour de Martin Odegaard, Luka Modric ne voudrait pas quitter le Real Madrid et serait prêt à baisser son salaire pour rester au club la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2021, Luka Modric pourrait rendre un grand service au Real Madrid. Un départ du Croate cet été pourrait permettre au club madrilène de renflouer ses caisses et de se refaire une santé au niveau financier. Toutefois, le joueur de 35 ans n’aurait aucune envie de quitter la Casa Blanca à en croire les dernières informations de Marca . Et ce n’est pas le retour annoncé de Martin Odegaard au Real Madrid qui fera changer d’avis Luka Modric.

Modric devrait baisser son salaire