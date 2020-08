Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le retour d’Alphonse Areola au PSG !

Publié le 12 août 2020 à 16h15 par T.M.

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé la fin du prêt d’Alphonse Areola et par conséquent son retour au PSG. Mais pour le champion du monde, la suite de sa carrière aurait très bien pu continuer à s’écrire chez les Merengue.

Alphonse Areola va retrouver le PSG. En effet, après une saison en prêt au Real Madrid, l’international français a été renvoyé au club de la capitale. « Le club veut remercier Areola pour son professionnalisme et son comportement durant cette saison et lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle étape. Le Real Madrid remercie également le PSG qui nous a donné la possibilité d’avoir Areola dans notre effectif », pouvait-on lire dans un communiqué des Merengue ce mardi. La saison prochaine, c’est Andriy Lunin qui assurera le rôle de numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Une place qu’Areola aurait très bien pu conserver sans le coronavirus et le contexte actuel lié à la crise sanitaire.

Areola aurait pu rester…