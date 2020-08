Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse indication sur l’avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 12 août 2020 à 21h30 par Th.B.

Le FC Barcelone dispose d’un accord avec Lautaro Martinez qui lui permettrait de temporiser dans ce dossier avec l’Inter au niveau de la transaction.

« Le Barça s’est entretenu avec l’Inter pendant plusieurs semaines, mais les pourparlers sont arrêtés d’un accord commun avec l’Inter Milan. La situation n’invite pas de gros investissements » . Voici le témoignage que Josep Maria Bartomeu a accordé à SPORT au début du mois d’août. Jusqu’ici et pendant de longs mois, le FC Barcelone n’aurait pas cessé de discuter avec l’Inter dans l’optique de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Lautaro Martinez, lui qui dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ et qui serait perçu par les dirigeants blaugrana comme étant le successeur idéal pour un Luis Suarez vieillissant (33 ans). Néanmoins, comme le président du FC Barcelone l’a assuré, les pourparlers sont arrêtés. Ce qui ne voudrait pas nécessairement dire que le FC Barcelone se serait retiré du dossier Lautaro Martinez, bien au contraire.

Ayant l’accord de Lautaro Martinez, le Barça jouerait la montre