Mercato - ASSE : La dernière pépite de Puel révèle les coulisses de son arrivée !

Publié le 13 août 2020 à 0h30 par D.M.

Débarqué cet été à l’ASSE, Yvan Neyou est revenu sur son arrivée dans le Forez et a évoqué notamment le rôle primordial de Claude Puel.

Claude Puel veut profiter de ce mercato estival pour rajeunir son effectif et se séparer de nombreux cadres. Ainsi, l’entraîneur de l’ASSE a accueilli dans ses rangs Yvan Neyou, prêté cette saison avec option d’achat par le Sporting Braga. Et le milieu de terrain de 23 ans n’a pas attendu longtemps pour se montrer. Lors de la finale de Coupe de France face au PSG le 24 juillet dernier, Yvan Neyou a réalisé une seconde mi-temps convaincante qui pourrait laisser présager une bonne saison à l’ASSE.

« J’ai eu tout de suite envie d’y aller »