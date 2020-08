Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s’exprime sur sa nouvelle recrue !

Publié le 5 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Claude Puel s’est exprimé sur l’arrivée en prêt à l'ASSE du jeune milieu défensif de Braga, Yvan Neyou.

Tout juste arrivé de Braga, Yvan Neyou a conquis l'ASSE en réalisant une seconde mi-temps convaincante lors de la finale de Coupe de France perdue face au PSG (1-0). Formé à l’INF Clairefontaine, le jeune milieu camerounais de 23 ans fait son retour en France, lui qui avait évolué à Sedan et au Stade Lavallois avant de tenter de poursuivre son développement à Braga en 2018. Une aventure qui ne s’est pas déroulée comme prévue, n’ayant du temps de jeu qu’avec l’équipe réserve. Il espère ainsi pouvoir prouver sa valeur dans le Forez, et semble déjà avoir convaincu son entraîneur, Claude Puel.

Puel valide déjà Neyou