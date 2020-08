Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet entraîneur de Ligue 1 qui se prononce sur une arrivée à l’OM !

Publié le 4 août 2020 à 22h45 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas pourrait ne pas rester à l’OM au-delà de l’été prochain, le club phocéen pourrait donc se chercher un nouvel entraîneur. Actuellement sur le banc de Strasbourg, Thierry Laurey a évoqué la possibilité de rejoindre la Canebière.

Un nouveau chapitre débute à l’OM. Alors qu’André Villas-Boas a accepté de rester sur le banc olympien cette saison, honorant ainsi sa dernière année de contrat, ce n’est clairement pas dit qu’il soit là après l’été 2021. En effet, le Portugais a refusé une offre de prolongation et a déjà certaines idées concernant la suite de sa carrière. Après deux ans à l’OM, Villas-Boas pourrait donc faire ses valises, obligeant alors Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria à se trouver un nouvel entraîneur. Alors que la rumeur Christophe Galtier pourrait encore revenir sur la table, Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, a fait savoir que le poste d’entraîneur de l’OM ne l’intéressait pas vraiment…

« Je ne cours pas après ça »