Mercato - OM : Un nouveau concurrent dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 4 août 2020 à 16h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Jérémie Boga est dans les petits papiers d’André Villas-Boas à l'OM pour la saison prochaine. Cependant, la concurrence pourrait être rude, alors qu’un nouveau club serait entré dans la danse dans ce dossier à 30M€…

Le dossier Jérémie Boga pourrait encore plus se compliquer pour André Villas-Boas. Comme révélé par le10sport.com , l’OM apprécie beaucoup le projet de l’international ivoirien de Sassuolo. Cependant, les difficultés financières du club phocéen pourraient être un grand frein à ces négociations. Cependant, ce dossier pourrait également se compliquer en raison de la concurrence…

L’Atalanta Bergame aussi dans la course ?