Mercato - OM : Une belle piste s’éloigne pour Villas-Boas ?

Publié le 4 août 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a des vues sur Jérémie Boga, la direction de Sassuolo ne semble pas disposée à laisser filer le jeune attaquant français.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité fin juin, l’OM est très attentif au profil de Jérémie Boga, l’ailier gauche français de Sassuolo qui est d’ailleurs natif de la cité phocéenne. En France, l’OL, l’AS Monaco ainsi que le Stade Rennais lorgnent également sur Boga, et la concurrence s’annonce donc acharnée dans ce dossier. Et malgré tout l’intérêt qu’il suscite, l’ailier français pourrait bien rester en Italie cet été.

« Il peut encore progresser ici »