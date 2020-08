Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé serait inévitable !

Publié le 4 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait être prolongé par le club de la capitale. Mais le Real Madrid entend néanmoins boucler son recrutement dans un an…

« Je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », confiait récemment Kylian Mbappé, assurant donc qu’il ne bougerait pas du PSG cet été. De plus, Leonardo mettrait tout en œuvre pour prolonger au plus vite le contrat de l’attaquant français, mais la menace Real Madrid resterait présente malgré tout.

Mbappé au Real même avec une prolongation ?

Comme l’a annoncé AS, le Real Madrid aurait une certitude sur l’avenir de Kylian Mbappe : même en cas de prolongation, une clause spéciale serait forcément incluse dans le contrat de l’attaquant du PSG, ce qui lui permettrait malgré tout de rejoindre la Casa Blanca sans grande difficulté. En clair, vu d’Espagne, le PSG semble condamné à perdre Kylian Mbappé dans un avenir proche.