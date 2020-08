Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant pour ce protégé de Tuchel ?

Publié le 4 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Actuellement prêté au PSG par le FC Séville, Sergio Rico serait dans le viseur d’un nouveau club européen qui chercherait à le recruter cet été.

En pleine préparation pour la Ligue des Champions, le PSG n’en n'oublie pas de préparer son mercato estival pour renforcer son effectif. Parmi les nombreux joueurs sur le départ, on retrouve Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et peut-être Sergio Rico. En effet, actuellement prêté par le FC Séville au PSG, le gardien espagnol ferait l'objet d'une démarche de Leonardo qui souhaiterait faire baisser l'option d'achat du portier espagnol. Disposant d'un avenir incertain, Sergio Rico serait également ciblé par de nombreux clubs comme Fribourg ou encore Galatasaray. Et le gardien espagnol serait désormais dans le viseur d’une équipe italienne…

La Lazio le suivrait de près !