Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi n’a pas d’autre choix que de prolonger…

Publié le 3 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Interrogé sur le dossier Lionel Messi, le dirigeant de l’Inter Guiseppe Marotta a apporté des éléments très intéressants. Analyse.

Interrogé par le média italien Sky Sport , Guiseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter Milan, s’est exprimé sur le dossier Lionel Messi, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Barça actuellement et dont on dit qu’il constitue le grand objectif du club nerazzuro cet été : « Il faut être réaliste, c'est une utopie. Il serait irrespectueux de mettre en avant ce fantasme, car c'est bel et bien un fantasme. Lionel Messi est un grand joueur, mais il appartient à Barcelone. C'est l'endroit parfait pour lui. Je pense qu'il finira sa carrière au Barça ».

Pas de marché pour Messi

Que faut-il en penser ? A l’analyse, la réponse de Marotta apporte des éléments très intéressants. Outre le fait que le dossier Messi apparaît totalement hors de portée pour l’Inter, le dirigeant intériste confirme un élément clair : compte tenu de son âge et de son coût en salaire et en transfert, aucun club ne prendra position pour la star argentine. Il n’aura donc aucun autre choix que de prolonger au FC Barcelone, à moins d’accepter une baisse drastique de sa rémunération.