Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 3 août 2020 à 20h15 par A.D.

Everton Soares serait partagé entre de nombreux clubs européens. L'attaquant de Grêmio aurait été proposé au PSG et au Real Madrid et figurerait sur les tablettes d'Arsenal, Naples, Everton, Newcastle, l'Atlético et le Benfica.

Très en vue du côté de Grêmio, Everton Soares ne devrait pas rester longtemps au Brésil. En effet, comme l'a indiqué Foot Mercato à la fin du mois de mai, l'attaquant de 24 ans pourrait atterrir au PSG lors du mercato estival. En effet, celui que l'on surnomme Cebolinha aurait été proposé au club de la capitale. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul sur ce dossier. D'après les dernières indiscrétions d' O Jogo , le Benfica songerait à recruter Everton Soares pour renforcer son attaque. Et le club portugais ne serait pas la seule menace pour le PSG.

Un combat de titans pour Everton Soares ?