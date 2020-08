Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse ouverture dans le dossier Guendouzi ?

Publié le 3 août 2020 à 22h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le FC Barcelone et le Real Madrid sont à la lutte pour le recrutement de Matteo Guendouzi. Pour rééquilibrer ses comptes et remplir ses objectifs lors du mercato estival, Arsenal aurait prévu de faire un grand ménage et de se séparer de neuf joueurs dont son milieu de terrain de 21 ans.

Depuis son coup de sang face à Brighton, Matteo Guendouzi serait dans une situation critique à Arsenal. Et cela pourrait provoquer son départ lors du mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, plusieurs clubs sont prêts à en profiter pour le récupérer. Selon nos informations du 24 juin, Matteo Guendouzi (21 ans) figure sur les tablettes de Leicester, mais ce n'est pas tout puisque le jeune talent d'Arsenal a également la cote en Espagne. Comme nous vous l'avons indiqué, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également disposés à l'accueillir cet été.

Matteo Guendouzi plus que jamais sur le départ ?