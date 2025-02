Flop du mercato à l’OM, il se lâche après le cauchemar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, malgré la possibilité de rester à Brest pour jouer la Ligue des Champions, Lilian Brassier en a décidé autrement, préférant s’envoler pour l’OM. Mais voilà que ça a été un véritable cauchemar pour le défenseur central, qui n’a pas réussi à s’en sortir sur la Canebière. Le flop a pris fin après quelques mois, Brassier ayant rejoint Rennes lors du dernier mercato hivernal. De retour en Bretagne, il s’est confié sur son échec à l’OM.

Ayant recruté 12 joueurs au mercato estival, l’OM n’a toutefois pas connu que des réussites. Au rayon des échecs, on peut notamment noter Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier. 3 joueurs qui ont d’ailleurs déjà quitté Marseille, quelques mois seulement après y avoir posé leurs valises. Pour le défenseur central, son prêt en provenance de Brest a été rompu et c’est désormais à Rennes que Brassier va tenter de relever la tête après les mois compliqués vécus à l’OM.

« Ces six mois à l'OM m'ont enrichi »

Présent en conférence de presse, Lilian Brassier est d’ailleurs revenu sur son échec sous le maillot de l’OM. Rapporté par L’Equipe, l’ancien Olympien a fait savoir : « Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est compliqué d'avoir la réponse. Il y a eu beaucoup de changements et, après, c'est un club différent avec beaucoup d'attentes très rapides. Après Brest, Marseille était un bon choix, ce n'était pas simple, je me suis beaucoup creusé la tête, mais ces six mois à l'OM m'ont enrichi. Je ne suis pas le premier ni le dernier (à qui ça arrive de devoir partir sur un échec), il faut en tirer les bonnes leçons. (…) Je voulais retrouver beaucoup de plaisir sur le terrain, j'ai pu retrouver un style de jeu qui m'est favorable, j'ai envie de montrer et de me régaler ici ».

« Je l'aurais pris partout où je serais allé »

Désormais à Rennes, Lilian Brassier évolue donc sous les ordres d’Habib Beye. Ce dernier s’est d’ailleurs confié sur l’ex-joueur de l’OM, expliquant : « C'est déjà un leader dans le groupe, je l'aurais pris partout où je serais allé. Il a eu un moment difficile à Marseille mais dans l'analyse d'un joueur, on doit comprendre qu'il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne s'étaient pas envolées en quelques mois. On lui a donné de la confiance, c'est un joueur qui adore s'entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste des petits outils que vous lui donnez ».