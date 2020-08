Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a des soucis à se faire pour Zidane...

Florentino Pérez pourrait bien voir Zinedine Zidane claquer la porte du Real Madrid pour la deuxième fois, en un peu plus de deux ans.

Cette saison, Zinedine Zidane a fait taire les critiques. Pointé du doigt à l’automne dernier et même annoncé sur le départ par MARCA , avec Mauricio Pochettino comme potentiel successeur, le coach du Real Madrid a redressé la barre pour terminer champion d’Espagne devant le FC Barcelone. Pourtant, en marge de cet accomplissement, il a laissé planer un gros doute sur son avenir et a donné des sueurs froides à Florentino Pérez. « Personne ne sait vraiment ce qui va se passer » a expliqué Zidane. « J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir ». Il n’en fallait pas plus, pour relancer les spéculations autour d’un possible départ.

Zidane reste le rêve de la Juventus