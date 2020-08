Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale, James, Jovic... Les plans de Perez totalement remis en cause !

Publié le 3 août 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le Real Madrid espérait se refaire une santé grâce aux ventes de Gareth Bale, Luka Jovic et James Rodriguez. Toutefois, aucune issue positive serait entrevue dans ces dossiers.

Les clubs de football vivent une période compliquée. La crise sanitaire a profondément impacté le calendrier sportif et a notamment provoqué la suspension du championnat espagnol. Un arrêt qui a profondément affaibli les formations de Liga. Et malgré sa puissance financière, le Real Madrid a perdu énormément d’argent durant cette période. A l’instar du FC Barcelone, le club madrilène a pour objectif principal de renflouer ses caisses lors de ce mercato. Ainsi, le curseur pourrait être mis sur les ventes plutôt que sur l’achat de joueurs. Régulièrement annoncés sur le départ, Gareth Bale, James Rodriguez et Luka Jovic pourraient rendre une fière chandelle au Real Madrid. Toutefois, tout ne se passerait pas comme prévu dans ces dossiers.

Aucune issue trouvée pour les trois indésirables de Zidane

Le Real Madrid voudrait récolter des liquidités durant ce mercato grâce notamment à la vente de joueurs. Selon Marca , le club madrilène voudrait obtenir entre 150 et 180M€. Pour cela, la direction espagnole aimerait se séparer de plusieurs éléments à l’instar de Gareth Bale, Luka Jovic ou encore James Rodriguez. Mais ces trois dossiers pourraient être compliqués à boucler. En effet, l’attaquant gallois a répété à maintes reprises qu’il voyait son avenir s’écrire au Real Madrid et qu’il ne comptait pas faire ses valises cet été. Aussi, Gareth Bale refuserait de baisser son salaire, estimé à 15M€ par an, ce qui refroidirait les clubs intéressés. Dans le cas de Luka Jovic, il figurait sur les tablettes du Napoli qui a finalement opté pour Victor Osimhen. L’attaquant serbe, qui n’a pas convaincu Zinedine Zidane cette saison, serait surveillé par de nombreuses équipes à l’instar de l’AS Monaco ou encore du Milan AC. Toutefois, le Real Madrid demanderait au moins 50M€ pour le laisser filer. Une somme bien trop élevée pour les équipes, impactées par la crise. Enfin, concernant James Rodriguez, les dirigeants madrilènes voudraient le vendre pour 35M€. Comme annoncé par le 10Sport.com, James Rodriguez a été proposé au PSG par son agent Jorge Mendes. L’Atlético et Everton suivent également de près la situation, mais aucun de ces clubs ne seraient disposés à dépenser la somme réclamée par le Real Madrid. L’environnement n’est pas propice à la dépense de telles sommes et la Casa Blanca devra certainement trouver un autre moyen pour tenter d’atteindre ses objectifs.

Des liquidités obtenues grâce aux joueurs prêtés ?