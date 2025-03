PSG - Kvaratskhelia : Le jackpot venu de l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet hiver au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement montré son énorme potentiel ainsi que son style de jeu spectaculaire. L’ancien de Naples a également rejoint la Ligue 1 comme ses compatriotes Zuriko Davitashvili (ASSE) et Georges Mikautadze (OL). En Géorgie, le championnat français est d’ailleurs extrêmement suivi comme l’a confirmé David Labrune.

Il fait désormais partie des grandes attractions du championnat de France. Recruté contre 70M€, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint les rangs de Luis Enrique au PSG l’hiver dernier. Rapidement, l’ailier de 24 ans a fait état d’un énorme talent. Véritable vedette à Naples, le numéro 7 parisien est également la plus grande star de l’histoire du football géorgien.

La Géorgie à l’honneur en Ligue 1

Avec ses 40 sélections au compteur, Kvaratskhelia est une icône en son pays. En débarquant en France, le néo Parisien a rejoint deux de ses coéquipiers en sélection avec Georges Mikautadze et Zuriko Davitashvili, évoluant respectivement à l’OL et à l’ASSE. Si le second est notamment un ami très proche du joueur du PSG, la Géorgie est désormais très attentive aux rencontres de Ligue 1.

« On n'est pas loin d'être le championnat numéro 1 »

Auprès de l’Equipe, le directeur des droits internationaux de la LFP David Labrune confirme cette tendance : « En Géorgie, on n'est pas loin d'être le championnat numéro 1. Cela récompense notre approche plus fine, adaptée à ce marché précis et boostée par l'actu. »