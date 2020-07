Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération à 100M€ programmée par Zidane ?

Publié le 28 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2020 à 8h31

A l’approche de l’ouverture du mercato le 4 août prochain, les dirigeants du Real Madrid pousseraient 4 joueurs vers la sortie. Le club merengue espérerait s’en séparer pour 100M€.

En vue de l’opération Kylian Mbappé prévue en 2021, le mercato du Real Madrid ne devrait pas être très mouvementé. Pour mieux traverser la crise financière due à l’émancipation malheureuse du coronavirus, le club merengue aurait toutefois la ferme intention de se séparer de plusieurs joueurs. Désireux de baisser nettement la masse salariale de la Casa Blanca , les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom de 4 joueurs qui pourraient leur rapporter très gros...

4 joueurs pour 100M€ !