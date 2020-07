Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane bientôt fixé ?

Publié le 28 juillet 2020 à 7h30 par Th.B.

Prêté à Arsenal pour l’intégralité de la saison où il a très bien performé, et particulièrement depuis le restart, Dani Ceballos pourrait rester une saison supplémentaire chez les Gunners en pleines discussions avec le Real Madrid.

Ayant été gêné par les blessures et la concurrence lors de la première partie de saison, Dani Ceballos n’a pas pu pleinement profiter de son expérience de prêt à Arsenal. La situation a cependant changé avec le confinement et la suspension des compétitions. Depuis le restart, Dani Ceballos a affiché une belle forme et semble être désormais bien intégré à Arsenal. Au point de vouloir y rester et de ne pas retourner au Real Madrid ? Le principal intéressé l’a laissé entendre dernièrement. « Je ne regrette en aucun cas ma décision de venir à Arsenal. Je dois retourner au Real Madrid et ils doivent prendre une décision parce que j'ai un contrat là-bas pour les trois prochaines années. Une fois que je connaîtrai leur décision, je m'assiérai avec ma famille et mes proches pour voir ce qui est le mieux pour moi l'année prochaine. Mais la vérité, c'est que je suis très heureux à Arsenal. C'est un club dans lequel j'ai déjà une année d'expérience, donc il serait très facile d'y retourner ». Et du côté d’Arsenal, on pousserait pour parvenir à trouver un accord avec le Real Madrid.

Arsenal ferait le forcing pour Ceballos