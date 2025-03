Kylian Mbappé : Une célébrité révèle leur intimité !

Thomas Bourseau

Absent en équipe de France depuis le mois de septembre 2024, manquant ainsi les deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé est de retour à Clairefontaine cette semaine pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie. Le capitaine des Bleus n'a pas coupé tout dialogue avec son sélectionneur pendant cette pause d'après les propos énoncés par Didier Deschamps.

Kylian Mbappé et Didier Deschamps disposent d'une relation sportive forte depuis l'année 2017 et les premiers pas de l'enfant prodige de l'AS Monaco à l'époque avec les Bleus. Du temps est passé et le jeune Mbappé est devenu champion du monde, meilleur buteur de l'histoire du PSG ainsi que capitaine de l'équipe de France en mars 2023 quelques semaines après la retraite internationale d'Hugo Lloris.

«J’ai continué d’échanger avec lui ? Oui et à le soutenir aussi»

Attaquant du Real Madrid depuis juin 2024, Kylian Mbappé a semble-t-il souhaité faire l'impasse sur l'équipe de France pendant un temps à l'automne 2024 afin de se concentrer sur son intégration au sein de l'institution merengue. Pendant ce temps-là, l'équipe de France continuait sa marche vers la phase à élimination directe de la Ligue des nations sans son capitaine. Mais Didier Deschamps n'a jamais rompu le dialogue. « J’ai continué d’échanger avec lui ? Oui et à le soutenir aussi. Ce qui ne m’empêche pas à lui comme d’autres joueurs à dire ce que je pense ».

«Le contact est toujours quelque chose de très important pour moi»

En interview pour Téléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France a reconnu avoir le besoin de maintenir un contact important avec Kylian Mbappé ou d'autres membres des Bleus. « Le contact est toujours quelque chose de très important pour moi ».