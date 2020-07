Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane se prononce sur son avenir !

Publié le 20 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Actuellement prêté à Arsenal, Dani Ceballos reviendra au Real Madrid à l’issue de la saison. Mais pour combien de temps ? Le milieu espagnol est sorti du silence et a indiqué ses véritables intentions !

« Nous discutons avec le Real Madrid. Nous ne sommes pas propriétaires de Dani Ceballos, il n'est pas encore entre nos mains, donc les clubs devront communiquer et voir ce que nous pouvons faire. Je suis vraiment content de lui, de la façon dont il évolue. » avait lancé Mikel Arteta sur l’avenir de Dani Ceballos il y a quelques jours. Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à Arsenal, le milieu espagnol ne semble pas être dans les plans de Zinédine Zidane qui pourrait décider de s’en séparer dans les prochaines semaines. Effectivement, l’avenir de Ceballos serait lié en grande partie au choix de l’entraîneur du club merengue...

« Mon avenir dépend du Real Madrid et pour l'instant je ne connais pas leur décision. »