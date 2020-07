Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 20 juillet 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

Buteur dimanche lors de la large victoire de l'OM en match amical, Valère Germain a ensuite lâché un indice de taille sur son avenir.

Après plusieurs saisons compliquées à l'OM, on pourrait comprendre que Valère Germain ait des envies d’ailleurs. Cependant, ce n’est pas le discours que l’attaquant marseillais a tenu dimanche en zone mixte après le match amical face au FC Pinzgau (5-1) : « C'était important de gagner, parce que l'année dernière on n'avait pas bien commencé les matchs amicaux. [...] Ca fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions de match. [...] Ca fait du bien et on a hâte de faire les prochains matchs amicaux. Une longue saison nous attend ». Germain se montre donc tourné vers une saison 2020/2021 sous les couleurs de l’OM et parait déterminé à aider un maximum l’équipe a réussir son retour en Ligue des Champions.

Pas de départ en vue pour Germain

Alors que l'OM affiche un déficit qui avoisinerait les 100M€, Jacques-Henri Eyraud sera contraint de vendre certains éléments durant le mercato estival. Et Valère Germain, qui n'a plus qu'une seule année de contrat, faisait figure de candidat tout désigné plutôt que de partir libre dans un an. Toutefois, l'ancien joueur de l'AS Monaco semble donc bien déterminé à rester à l'OM la saison prochaine...