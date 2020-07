Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL imaginé pour Marc-André ter Stegen ?

Publié le 20 juillet 2020 à 17h00 par T.M.

Alors que Chelsea chercherait actuellement à remplacer Kepa Arrizabalaga dans les buts, les Blues auraient notamment eu une idée impliquant Marc-André ter Stegen, dernier rempart du FC Barcelone.

Cette saison, Marc-André ter Stegen a fait des miracles dans les buts du FC Barcelone. Plus d’une fois, le portier de 28 ans, considéré par certains comme le meilleur actuellement, a sauvé son équipe. Un joueur que le club catalan n’entend d’ailleurs pas voir partir. Alors que l’Allemand a encore 2 ans de contrat, cela fait plusieurs semaines qu’il est question d’une possible prolongation. Un nouveau contrat qui permettrait d’éloigner les prétendants de Ter Stegen. Et certains seraient bel et bien à l’affût pour tenter de récupérer le gardien blaugrana, mettant même sur pied des opération XXL pour arriver à leurs fins.

Le plan de Chelsea !