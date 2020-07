Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Loïc Perrin sur son avenir !

Publié le 20 juillet 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Loïc Perrin a prolongé avec l’ASSE de quelques mois pour disputer la finale de Coupe de France face au PSG, ce match pourrait bel et bien être le dernier du défenseur historique des Verts.

A 34 ans, Loïc Perrin avait prévu de raccrocher les crampons à l’issue de la saison, arrivant à la fin de son contrat. Toutefois, le coronavirus est passé par là et le défenseur central de l’ASSE n’a pas vraiment envie de sortir par la petite porte. C’est ainsi que le Stéphanois souhaiterait désormais prolonger d’un an afin d’avoir la sortie qu’il espère. Un sujet fait débat dans le Forez. Alors qu’aucune n’a pour le moment été prise à ce sujet, Perrin a déjà prolongé de quelques mois afin de pouvoir finir l’aventure et disputer la finale de Coupe de France face au PSG le 24 juillet prochain. Une rencontre qui pourrait très bien marquer la fin de son aventure avec l’ASSE.

« J’y ai réfléchi évidemment »