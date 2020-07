Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision du vestiaire du Barça pour Quique Setien ?

Publié le 20 juillet 2020 à 15h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Quique Setien ne tiendrait actuellement qu’à un fil, les joueurs du FC Barcelone auraient visiblement lâché un grand conseil à Josep Maria Bartomeu pour l’entraîneur blaugrana.

Pour Quique Setien, la porte de sortie est plus proche que jamais. L’entraîneur du FC Barcelone est actuellement sous le feu des critiques. Son avenir est ainsi au coeur de toutes les rumeurs, de même que l’identité de son successeur. Un sujet qui fait donc énormément parler et pour certains, le départ de Setien pourrait intervenir prochainement, avant même la rencontre de Ligue des Champions face à Naples le 8 août prochain. Au sein de la direction blaugrana, on devrait donc prochainement prendre une décision, mais avant de trancher définitivement, Josep Maria Bartomeu aurait demandé l’avis de certains cadres du vestiaire.

Un changement inutile pour l’instant ?