Mercato - Barcelone : Pour remplacer Setién, le Barça ne prendrait aucun risque

Publié le 20 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le pari Quique Setién n’a pas vraiment fonctionné, le FC Barcelone pourrait confier les rênes de l’effectif à un ancien de la maison, à savoir Patrick Kluivert.

Après l’éviction d’Ernesto Valverde en raison de résultats plus convaincants, le FC Barcelone a nommé Quique Setién à la tête de l’effectif catalan. Force est de constater que ce choix ne s’est pas avéré payant, au vu des contre-performances du Barça qui ont permis au Real Madrid de reprendre l’avantage dans la course au titre et de rafler sa première Liga depuis 2017. Pour le moment, Quique Setién semble toujours avoir la confiance du président Josep Maria Bartomeu, mais un revers face au Napoli lors du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions pourrait sceller son avenir. Et pour le remplacer, le Barça aurait déjà un profil en tête.

Patrick Kluivert, une option pour le Barça ?