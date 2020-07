Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a les cartes en main pour satisfaire Lionel Messi !

Publié le 19 juillet 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Dans un contexte où il doit composer avec une instabilité sur le banc du FC Barcelone et avec un Lionel Messi qui a gelé les discussions pour la prolongation de son contrat, Josep Maria Bartomeu pourrait faire une pierre deux coups en acceptant de nommer Patrick Kluivert au poste d’entraîneur. Apprécié par le vestiaire, sa nomination pourrait en effet apparaitre comme une amorce d’apaisement des tensions entre La Pulga et le président des Blaugrana.

La saison 2019/2020 aura été tout sauf un long fleuve tranquille au FC Barcelone. Au-delà de la défaite dans la course au titre face au Real Madrid en Liga survenue ce jeudi, l’écurie catalane a également été victime de plusieurs crises institutionnelles. Tout a commencé par le renvoi d’Ernesto Valverde en janvier dernier à la suite d’une mauvaise série de résultats. Après quoi Eric Abidal a publiquement égratigné les joueurs pour leur manque d’implication, chose qui ne fut pas du goût d’un Lionel Messi qui avait alors répondu en critiquant la gestion de l’ancien inernational français. Puis, quelques semaines plus tard, le fameux « BarçaGate » est intervenu après que la Cadena SER ait révélé que le FC Barcelone employait la société I3 Ventures afin de dégrader l’image sur les réseaux sociaux de certaines figures plus ou moins proches de l’écurie catalane opposées à Josep Maria Bartomeu. Parmi les cibles figurait même Lionel Messi, qui est pourtant l’homme qui porte à bout de bras un Barça dont les lacunes dans l’effectif se sont accumulées ces dernières années à cause de nombreuses erreurs dans le recrutement.

Le torchon aurait brulé entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu !

C’est au beau milieu de ce contexte des plus délicats qu’un point de non-retour aurait été atteint entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu. Et pour cause, d’après la Cadena SER , le sextuple Ballon d’Or aurait tout simplement pris la décision de suspendre les discussions pour la prolongation de son contrat expirant en juin 2021. Les motifs justifiant cette prise de position de la part du natif de Rosario seraient multiples, allant de son agacement de voir son nom être cité dans les médias catalans afin de justifier les échecs du Barça à sa lassitude quant aux résultats sportifs décevants, en passant évidemment par ses tensions avec Josep Maria Bartomeu et la gestion de ce dernier. Par conséquent, Lionel Messi serait actuellement sur la voie d’un départ libre de son club de toujours, prêt à claquer la porte après avoir joué au pompier de service pendant plusieurs années. De son côté, le président du Barça en poste jusqu’en 2021 s’est exprimé à plusieurs reprises dans les médias en affirmant que l’Argentin de 33 ans finira bien par prolonger son contrat, qu’il ne le voyait pas rejoindre une autre écurie européenne. Pour autant, malgré son assurance publique, le chantier s’annonce colossal pour Josep Maria Bartomeu, qui entendrait partir à la fin de son mandat dans un an en ayant renouvelé le contrat de l’emblématique attaquant du FC Barcelone. Mais avant cela, un autre chantier de taille se profile à court pour le patron barcelonais : celui de l’entraîneur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président du club catalan est attendu au tournant dans ce dossier tant il devra corriger le tir après les six derniers mois que Lionel Messi considère avoir été complètement ratés, comme il l'a expliqué ce jeudi après la défaite 1-2 concédée face au CD Osasuna : « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais ».

L’avenir de Quique Setién semble s’écrire loin du Barça...

En effet, arrivé sur le banc des Blaugrana l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién a failli à sa mission. Si les espoirs étaient grands à son arrivée, le technicien de 61 ans étant réputé en Espagne pour le jeu offensif qu’il pratiquait avec le Real Betis, les attentes ont finalement rapidement été balayées. Malgré un discours ambitieux à son arrivée, Quique Setién n’est jamais parvenu à imposer sa patte au FC Barcelone. Son équipe n’a brillé que par intermittence, et elle a surtout fini par perdre le titre de champion d’Espagne face au grand rival madrilène. À la reprise de la Liga après la fin de la suspension de la compétition provoquée par la pandémie de COVID-19, le Barça était en effet en tête du classement. Finalement, après plusieurs contre-performances, le FC Barcelone s’est fait dépasser par le Real Madrid, qui s’est ainsi adjugé son premier titre en Liga depuis 2017. Et cela pourrait bien avoir une conséquence directe sur l’avenir de Quique Setién, puisque celui-ci pourrait tous simplement être démis de ses fonctions en fin de saison comme l’a expliqué SPORT ce samedi. Pour autant, l’entraîneur de 61 ans devrait malgré tout être présent sur le banc du Barça le 8 août prochain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Napoli. Et si les Catalans parviennent à s’imposer face aux Italiens, l’ancien coach de Las Palmas sera toujours en charge de l’équipe barcelonaise pour le Final 8 à Lisbonne au cours duquel le FC Barcelone affronterait en premier lieu le Bayern Munich ou Chelsea. Ensuite, une fois la compétition achevée, l’aventure de Quique Setién pourrait prendre fin. Le board des pensionnaires du Camp Nou serait d’ailleurs déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et il se pourrait que la décision que prendra Josep Maria Bartomeu dans ce dossier puisse, en partie, l’aider à conclure un début de paix avec Lionel Messi et l’ensemble du vestiaire.

Patrick Kluivert, la solution parfaite pour le remplacer ?