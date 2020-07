Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire du Barça a tranché pour la succession de Setién !

19 juillet 2020

Alors que l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, le vestiaire du club catalan aurait une préférence pour succéder à l’entraîneur de 61 ans.

Arrivé cet hiver en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién pourrait déjà quitter le FC Barcelone au terme de la saison. Si les attentes étaient grandes à son arrivée au vu du jeu qu’il proposait du temps où il entraînait le Real Betis, le technicien de 61 ans n’est jamais parvenu à imposer sa patte au sein du club catalan. Pire, alors que son Barça était en tête de la Liga avant l’interruption de la compétition en raison de la pandémie de COVID-19, les pensionnaires du Camp Nou ont finalement perdu la course au titre de champion d’Espagne face au Real Madrid, qui a officiellement été sacré ce jeudi. Par conséquent, face à cet échec, Quique Setién aurait maintenant de grandes chances d’être remplacé en fin de saison, et cela en dépit du fait qu’il devrait bien être présent sur le banc du FC Barcelone pour la Ligue des Champions en août prochain. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le vestiaire du Barça apprécierait tout particulièrement un nom pour le remplacer : Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert serait vu comme le Zinedine Zidane du Barça !