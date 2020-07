Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Cavani n’est vraiment pas passé en interne…

Publié le 19 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Après sept années de bons et loyaux services au PSG, Edinson Cavani a décidé de quitter le club sans même disputer son ultime saison jusqu’au bout. Un choix qui ne passerait clairement pas en interne.

Tout supporter du PSG connaît évidemment Edinson Cavani. Arrivé en 2013 pour la somme de 64M€ en provenance du Napoli, El Matador est rapidement devenu la coqueluche du Parc des princes. De par son état d’esprit et sa soif de buts, l’Uruguayen n’est pas seulement devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, il a aussi atteint la barre des 200 buts pour le PSG. Cependant, Mauro Icardi est arrivé en prêt l’été dernier et a considérablement diminué le temps de jeu de Cavani qui aurait fait le forcing pour rejoindre l’Atletico de Madrid cet hiver, en vain, le PSG demandant une indemnité de transfert trop importante. Avec la suspension des compétitions à cause du Covid-19, Edinson Cavani et Thomas Meunier sont arrivés à la fin de leurs contrats le 30 juin dernier et ne l’ont pas prolongé. Un choix surprenant pour Cavani, mais aussi pour le vestiaire du PSG.

Le groupe parisien n’a pas digéré le départ de Cavani