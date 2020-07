Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour rapatrier un titi !

Publié le 19 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Annoncé au PSG, Matteo Guendouzi serait une véritable option pour Leonardo, n’étant plus en odeur de sainteté du côté d’Arsenal.

Le10sport.com vous révélait récemment en exclusivité que le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressaient au profil de Matteo Guendouzi. Mais en plus des deux cadors espagnols, le milieu de terrain de 21 ans aurait également les faveurs du PSG selon les informations divulguées par Téléfoot ces derniers temps. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Arsenal, Matteo Guendouzi ne devrait certainement pas honorer ce bail jusqu’à son terme compte tenu de sa situation actuelle chez les Gunners .

Guendouzi n’a plus sa place dans les plans d’Arteta, une vente se profile