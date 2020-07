Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut revenir en France !

Publié le 19 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement sacré champion d’Espagne avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait toutefois un souhait très clair pour son avenir : succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

Jeudi soir, le Real Madrid a frappé fort en décrochant le 34e titre national de son histoire sous la houlette de Zinedine Zidane. Ce dernier, qui s’est bâti un palmarès XXL ces dernières années avec le club merengue (trois Ligues des Champions, deux Supercoupes espagnoles, deux Supercoupes d'Europe, deux Mondiaux des Clubs et deux Ligas), a encore deux ans de contrat dans la capitale espagnole. Et d’ailleurs, pour la suite de sa carrière, Zidane aurait déjà les idées claires…

« Il veut être sélectionneur des Bleus »