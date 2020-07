Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, le temps est peut-être venu de changer...

Publié le 18 juillet 2020 à 12h30 par A.C.

Après un nouveau titre majeur avec le Real Marid en Liga, Zinedine Zidane pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière.

C’est tout simplement hallucinant. En trois ans et demi de carrière d’entraineur, Zinedine Zidane a déjà remporté 11 titres avec le Real Madrid. C’est huit de plus que Thomas Tuchel, son homologue du Paris Saint-Germain, qui a toutefois près de vingt années de carrière derrière lui. Ce titre de champion d’Espagne est d’ailleurs encore plus fort, puisque Zidane était très critiqué, il y a seulement quelques mois. Revenons en octobre 2019. A l’époque, Zinedine Zidane enchainait un match nul contre le FC Barcelone (0-0), après une défaite contre Majorque (1-0). MARCA et AS criaient à la crise et annonçaient la fin de la magie Zidane. Le président Florentino Pérez pensait d’ailleurs déjà à José Mourinho, ou encore Mauricio Pochettino. Finalement, le Portugais est parti à Tottenham, l’Argentin n’a toujours pas de club... et Zidane est champion d’Espagne avec le Real Madrid et toujours en course en Ligue des Champions.

La Juventus après le Real Madrid ?

Mais maintenant ? Car Zinedine Zidane semble avoir fait le tour au Real Madrid. Il est très lié à son vestiaire et certains cadres comme Sergio Ramos sont prêts à tout pour lui, mais le temps est peut-être venu d’aller voir ailleurs. Pourquoi pas à la Juventus, son ancien club en tant que joueur ? Zidane a toujours ou un lien spécial avec les Bianconeri et d’ailleurs, il possède plusieurs affaires à Turin. Depuis qu’il a choisi le métier d’entraineur, tout semble l’emmener à la Juve. D’ailleurs, à en croire les informations de Il Corriere dello Sport , Maurizio Sarri n’a jamais été aussi en danger. Le technicien ne convainc pas, il aurait quelques incompréhensions avec ses joueurs et un échec en Ligue des Champions ou un nouveau faux pas en Serie A, pourraient lui être fatals. Mauricio Pochettino serait un nom apprécié, d’après The Telegraph , mais à Turin tout le monde rêve de Zizou, le président Andrea Agnelli en premier.

