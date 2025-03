C’est historique, Antoine Dupont est déjà oublié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent au Stade de France samedi soir, Antoine Dupont n'a toutefois pas pu aider ses coéquipiers lors de la victoire contre l'Ecosse qui permet aux Bleus de remporter le Tournoi des 6 Nations. En son absence, certains de ses copains du XV de France ont marqué l'histoire à l'image de Louis Bielle-Biarrey, un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur du Tournoi.

Vainqueur de l'Ecosse au terme d'un match plus accroché qu'attendu, le XV de France a décroché la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations. Privés de leur capitaine Antoine Dupont, les Bleus s'en sont remis à leur nouveau phénomène Louis Bielle Biarrey, auteur d'un huitième essai en cinq match, ce qui en fait de loin le meilleur marquer de la compétition, mais surtout, il égale un record vieux de 100 ans ! L'Ecossais Ian Smith avait effectivement inscrit huit essais... en 1925. Par conséquent, le journaliste du Parisien Romain Baheux estime que LBB est un candidat sérieux au trophée de meilleur joueur du Tournoi cette année, un distinction reçue déjà à trois reprises par Antoine Dupont.

Bielle-Biarrey marque l'histoire

« Si je dois en sortir un, je dirais Louis Bielle-Biarrey. Huit essais dans le même Tournoi à seulement 21 ans pour quelqu'un qui a moins de deux ans d'expérience internationale, c'est monstrueux. L'ailier bat un record de 100 ans, c'est dire l'ampleur de sa performance. Si on parle de révélation, je dirais bien Mickaël Guillard. Le deuxième ligne, apparu lors de la tournée d'automne, a commencé comme remplaçant et a fini comme titulaire à la faveur de l'infection pulmonaire de Meafou. Je le trouve propre et efficace sur la pelouse », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant d'évoquer plus globalement la magnifique génération du rugby français.

Un prétendant au trophée de meilleur joueur ?

« La France a une excellente génération, avec surtout du renouvellement visible et qui s'installe sur ces derniers mois. Yoram Moefana, qui s'est vraiment installé comme titulaire au poste de trois-quarts centre, n'a que 24 ans, le phénomène Louis Bielle-Biarrey en a seulement 21, tandis que des Paul Boudehent ou des Thibaud Flament ont 25 et 27. Bref, cette génération n'est pas en bout de course, si on compare par exemple avec l'Irlande qui a montré quelques signes de vieillissement sur ce Tournoi. Quant aux échéances mondiales, la seule qui compte véritablement est la Coupe du monde 2027 en Australie. La France y visera le titre si elle reste sur sa lancée. Mais ça laisse encore le temps aux différentes sélections de travailler », ajoute Romain Baheux.