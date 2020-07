Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu dans l'impasse pour la succession de Setién ?

Publié le 18 juillet 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que Quique Setién devrait rester sur le banc du FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison en cours, la direction du club catalan n’avait qu’une seule solution en cas de départ de l’ancien coach du Real Betis.

Si entraîner le FC Barcelone était l’un des rêves de Quique Setién, on peut dire que ce rêve s’est transformé en cauchemar. Et pour cause, l’ancien entraîneur du Real Betis aurait totalement perdu la confiance de son vestiaire en plus de perdre la course au titre en Liga face au Real Madrid ce jeudi. De ce fait, une réunion se serait tenue entre le technicien de 61 ans et Josep Maria Bartomeu ce samedi pour trancher sur son avenir au Barça. Et comme l’a expliqué Mundo Deportivo , malgré la spirale négative des Blaugrana , le président du FC Barcelone aurait pris la décision de confirmer Quique Setién dans ses fonctions pour la fin de saison. Ainsi, le club catalan aurait décidé de miser sur la stabilité à quelques semaines de la reprise de la Ligue des Champions, d’autant plus que la direction du Barça ne disposait pas de beaucoup de solutions afin de remplacer Quique Setién.

Garcia Pimienta était la seule alternative en cas de départ de Quique Setién !