Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane fait toujours l’unanimité au club !

Publié le 17 juillet 2020 à 11h30 par La rédaction

Vainqueur de son onzième titre en 3 saisons en tant que coach du Real Madrid, Zinedine Zidane a mis tout le monde d’accord après une course folle en Liga face au FC Barcelone. Et si son avenir semblait remis en cause depuis des mois, il semble bien s’écrire à Madrid…

Zinedine Zidane continue d’impressionner au Real Madrid. Après sa victoire 2-1 face à Villarreal pour la 37e journée de Liga, les Merengue ont été sacrés Champions d’Espagne, profitant de la défaite du FC Barcelone à domicile face à Osasuna. Un titre synonyme de 11e trophée remporté en 3 saisons passées sur le banc madrilène pour l’ancien international français. Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, notamment en raison de quelques différents avec son président concernant le mercato de la Casa Blanca, Zinedine Zidane ferait aujourd'hui toujours l'unanimité auprès de son vestiaire, mais aussi auprès de la direction madrilène...

« Zidane est béni des dieux »

Ainsi, après le sacre du Real Madrid, Florentino Pérez s’est exprimé concernant Zinedine Zidane, et semble plus qu’heureux du rendement du technicien français sur le banc madrilène. « Il a gagné un titre toutes les 19 rencontres. Il est béni des dieux, et qu’il soit avec nous pour longtemps. Ils peuvent le critiquer autant qu’ils le veulent, nous continuerons à gagner des titres » , peut-on lire dans des propos relayés par AS . Des déclarations fortes qui font état d’une confiance quasi inébranlable de Pérez en Zizou, qui a donc le soutien total de son président, et ce malgré les rumeurs faisant état d’un potentiel changement de coach à Madrid. Mais ça, c’était avant ce titre remporté après un sprint final exceptionnel de la part du Real Madrid (10 victoires en 10 matchs depuis la reprise après le Covid-19) …

« C’est le capitaine du bateau »