EXCLU - Mercato : Barcelone pense à Bernardo Silva (Manchester City)

Publié le 16 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Dans la perspective du possible départ d’Antoine Griezmann cet été, le FC Barcelone rêve de pouvoir attirer Bernardo Silva dans ses filets.

Il ne fait pas bon d’être Français à Barcelone en ce moment. Les dirigeants blaugrana souhaitent en effet plusieurs départs et le contingent tricolore est dans son viseur. Outre Clément Lenglet, qui donne satisfaction après s’être installé dans l’axe de la défense, les situations de Samuel Umtiti, Ousmane Dembele ou encore Antoine Griezmann sont problématiques. Le club culé, qui cherche de l’argent pour financer les opérations Lautaro Martinez (Inter Milan) et la prolongation de contrat de Lionel Messi, souhaite donc voir partir l’un de ces trois joueurs. Ou plus, si proposition intéressante. Avec une « préférence » pour un transfert d’Antoine Griezmann, susceptible de générer le plus d’argent.

Le Barça adore Silva