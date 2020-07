Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Luis Suarez monte au créneau pour Antoine Griezmann !

Publié le 15 juillet 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann est vivement critiqué pour ses performances depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, Luis Suarez n’a pas manqué d’afficher tout son soutien à l’attaquant français.

Recrue phare du FC Barcelone l’été dernier, Antoine Griezmann espérait sans doute connaitre une première saison de bien meilleure facture que celle qu’il a traversée en 2019/2020. Excentré sur le côté gauche à un poste qui n’est pas naturel pour lui, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a longtemps été déconnecté de ses autres compères d’attaque qui ne parvenaient pas à le trouver. Et par malheur, quand ceux-ci parvenaient à lui transmettre le ballon, le Champion du Monde 2018 réalisait trop souvent le mauvais choix, ce qui ne l’a pas aidé à prendre confiance. Et alors que les choses aillaient mieux pour Antoine Griezmann ces derniers temps, l’international français s’est maintenant blessé à l’entrainement, chose qui l’a conduit à devoir déclarer forfait pour les derniers matchs de la saison en Liga. Parallèlement, au coeur de cette première saison cauchemardesque pour le Français, de nombreuses informations sont parues dans la presse avançant qu’Antoine Griezmann peinait à s’intégrer dans le vestiaire du FC Barcelone et que sa relation avec Lionel Messi n'était pas au beau fixe. Pour autant, interrogé au sujet de son coéquipier, Luis Suarez a tenu à démentir ces allégations en affirmant que l'ensemble de l'effectif soutenait Antoine Griezmann, tout en rappelant qu’il est loin d’être aisé de s’adapter au Barça, et cela même pour un joueur possédant les qualités du natif de Mâcon.

« Il a eu notre soutien »