Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça monte au créneau pour Griezmann !

Publié le 10 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

En difficulté depuis le début de saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann peut toutefois compter sur le soutien de Luis Suarez.

« C'est l'entraîneur qui décide. Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes. C'est peut-être l'une des solutions à trouver avec l'entraîneur ». Après la victoire poussive contre l'Espanyol (1-0), Luis Suarez a renvoyé Quique Setién face à ses responsabilités concernant l'intégration d'Antoine Griezmann, utilisé à un nouveau poste lors des deux dernières rencontres.

Suarez soutient Griezmann