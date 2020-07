Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién envoie un message à Antoine Griezmann !

Publié le 7 juillet 2020 à 15h00 par B.C. mis à jour le 7 juillet 2020 à 15h02

Interrogé ce mardi sur la dernière prestation convaincante d'Antoine Griezmann, Quique Setién a avoué qu'il avait apprécié le niveau affiché par le Français.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann était particulièrement pointé du doigt ces dernières semaines. L'international français est toutefois parvenu à sortir la tête de l'eau ce dimanche en réalisant un excellent match face à Villarreal (4-1) en inscrivant notamment un but et en affichant une belle complicité avec Lionel Messi. « Nous avons changé certaines choses, il a été bien et a été impliqué, il s’est très bien entendu avec Lionel Messi. Il a fait un match spectaculaire », avait notamment expliqué Quique Setién après la rencontre.

« Il a eu une intervention extraordinaire »