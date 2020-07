Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann, un problème bien plus que sportif !

Publié le 1 juillet 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

N’étant entré en jeu qu’en toute fin de rencontre pour ce match charnière contre l’Atletico de Madrid mercredi (2-2), Antoine Griezmann serait très remonté en interne alors que l’échec de son transfert au FC Barcelone inquièterait les plus grandes instances du club blaugrana, à commencer par son président.

L’été dernier, contre un chèque de 120M€ qui équivalait à la clause libératoire fixée dans son ancien contrat à l’Atletico de Madrid, le FC Barcelone recrutait Antoine Griezmann. Cependant, et bien qu’il ait pu inscrire 14 buts toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison, le champion du monde tricolore ne connaît pas la même réussite depuis la reprise de la Liga après l’arrêt du championnat à cause du Covid-19. Il faut dire que sur les quatre derniers matchs disputés par le Barça , Griezmann n’a été titularisé que pour l’un d’eux. Lors du sommet face à l’Atletico de Madrid mardi soir (2-2), Antoine Griezmann a dû se contenter que de quelques minutes en toute fin de match alors que Quique Setién avait choisi de changer son dispositif pour donner du temps de jeu au jeune Riqui Puig. Un choix que n’a absolument pas compris le clan Griezmann. Son frère Théo avait réagi dans la foulée du coup de sifflet final en avouant avoir envie de « chialer » . Ce à quoi Quique Setién avait répondu en conférence de presse. « Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c'est une décision qu'il comprendra, car c'est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme ». De quoi apaiser la colère et l’incompréhension du joueur et de ses proches ? Pas vraiment.

Le clan Griezmann tape du poing sur la table !

Père de l’international français et attaquant du FC Barcelone, Alain Griezmann s’est servi de la plateforme Instagram afin de réagir au message de Quique Setién en lui faisant passer à son tour un message clair sur sa situation personnelle. « Pour tenir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion dans les mains et ce n'est pas le cas, vous n’êtes un simple passager » . En interne, la colère du clan Griezmann serait très importante. Dermot Corrigan, correspondant de la Liga pour The Athletic a contacté une source proche d’Antoine Griezmann dans l’optique de prendre des nouvelles sur l’état actuel de l’attaquant. « C’est une situation très étrange. Il se sent bien, s’entraîne bien, alors nous ne comprenons pas du tout ce qu’il se passe. Il y a de la frustration, de la colère, de la rage, un sentiment d’impuissance… un peu de tout ». a d’abord assuré la source en question avant de rappeler que les mauvais résultats du FC Barcelone ne sont pas directement dus à Griezmann. « Antoine a été remplaçant quatre matchs pour Setién, et le Barça n’en a remporté aucun. Setién doit bien le savoir » . En plus du fait que Quique Setién semble avoir perdu son vestiaire comme les pauses fraîcheurs et l’ignorance des joueurs le laissent entendre lors de ses prises de parole, le cas Griezmann pourrait bien lui être préjudiciable vis-à-vis du président Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu joue gros avec Griezmann