Mercato - PSG : Bartomeu fait une grande annonce pour Neymar !

Publié le 31 mars 2020 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2020 à 8h17

Malgré la crise qui s'abat sur le monde à cause de la pandémie de Covid-19, Josep Maria Bartomeu affirme qu'il est toujours très ambitieux en matière de recrutement et qu'il ne compte pas abandonner les pistes menant à Neymar et Lautaro Martinez.

Dans les prochaines semaines, les clubs de football n'échapperont pas à la crise économique qui va succéder à la crise sanitaire déclenchée par l'épidémie de Covid-19. En effet, les saisons sont suspendues, par conséquent les revenus le sont aussi. Privés des recettes de billetterie, de droits TV et des ventes de produits dérivés, les clubs sont pour le moment sans ressources, ce qui pourrait avoir d'énormes conséquences sur leurs finances et donc sur le mercato. Même les plus riches comme le FC Barcelone sont concernés. Par le biais de Lionel Messi, les joueurs ont ainsi confirmé avoir accepté de baisser leur salaire de 70%, ce qui permet au Barça de souffler. Et d'après Josep Maria Bartomeu, président du club blaugrana , cela permet même aux Catalans de rester ambitieux sur le mercato au point de ne pas abdiquer dans les dossiers Neymar et Lautaro Martinez.

Bartomeu est toujours ambitieux pour Neymar !