Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar est relancé !

Publié le 31 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur le départ pour rejoindre le FC Barcelone, Neymar serait néanmoins très heureux au PSG. De quoi relancer le feuilleton Neymar ?

Et si Neymar restait au PSG pour une quatrième année consécutive cet été ? Alors qu’il n’a jamais prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022 depuis son arrivée à Paris à l’été 2017, Neymar sera dans la possibilité de couper son contrat avec le PSG, comme le stipule l’article 17 du règlement de la FIFA. Ce qui le pousserait un peu plus vers le FC Barcelone, qui travaillerait d’arrache pied depuis de longues semaines sur le retour de son ancien ailier. Lors du dernier mercato estival, Neymar a semblé avoir tout mis en oeuvre pour retrouver le FC Barcelone, quitte à mettre 20M€ de sa poche pour faciliter son transfert au Barça . Cependant, la donne pourrait avoir changé désormais.

Neymar heureux au PSG ?