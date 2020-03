Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 60M€ pour Pogba ?

Publié le 31 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Red Devils, Manchester United aurait réévalué le prix de Paul Pogba entre 60 et 70M€. Une opportunité à saisir pour le PSG, d’autant plus que la Juventus se retirerait. Explications.

Sur le plateau du Transfer Window Podcast , Duncan Castles faisait part de l’intérêt de Leonardo pour Paul Pogba en marge du prochain mercato. Le directeur sportif du PSG verrait en lui, une véritable option pour redessiner les contours du milieu de terrain de l’effectif parisien la saison prochaine. Dans cette opération qui s’annonce XXL, le Real Madrid et la Juventus seraient aussi sur les rangs. Du moins, jusqu’ici.

La Juve OUT, Pogba sur le marché ?